Judicial
EE le explica la descertificación de EE.UU.: ¿De dónde venimos y para dónde vamos?

Las cifras hablan por sí solas: estamos en medio de las más altas de hectáreas de coca y también de producción de cocaína.

Edwin Bohórquez Aya
17 de septiembre de 2025 - 04:12 p. m.
Ahora es la descertificación en la lucha contra el narcotráfico el asunto que enfrenta a la administración Petro con la de Trump.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. El narcotráfico le sigue haciendo daño a Colombia. Lo vivimos desde los años 80, cambiamos de siglo y como sociedad seguimos padeciendo esa desgracia. Militares y policías asesinados por combatirlo. Civiles víctimas de los armados ilegales en medio de las zonas donde no hay presencia estatal pero sí delincuencial. Aquí, en Colombia, se cultiva la hoja de coca; los carteles la procesan y en medio de la danza de los millones de dólares que de ese negocio obtienen, la exportan a Estados...

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Juda(66999)Hace 34 minutos
Pregunta para EE: En cuál de los últimos 4 Gobiernos se presentó el mayor incremento en hectáreas cultivadas de Coca y de los grupos armados Ilegales?.
Michael Myers(apgw0)Hace 40 minutos
Con un presidente depravado y cocainómano, sumado a la política de alcahuetería a los narcoamigos, no hay derecho a réplica ni falsos llamados a la dignidad.
