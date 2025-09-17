EE le explica la descertificación de EE.UU.: ¿De dónde venimos y para dónde vamos?

Ahora es la descertificación en la lucha contra el narcotráfico el asunto que enfrenta a la administración Petro con la de Trump.
Foto: Katerine González Clavijo
Es miércoles, día de El Espectador le explica. El narcotráfico le sigue haciendo daño a Colombia. Lo vivimos desde los años 80, cambiamos de siglo y como sociedad seguimos padeciendo esa desgracia. Militares y policías asesinados por combatirlo. Civiles víctimas de los armados ilegales en medio de las zonas donde no hay presencia estatal pero sí delincuencial. Aquí, en Colombia, se cultiva la hoja de coca; los carteles la procesan y en medio de la danza de los millones de dólares que de ese negocio obtienen, la exportan a Estados...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más