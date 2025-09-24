EE le explica las sentencias de la JEP: ¿Por qué son importantes y qué sigue ahora?

Tras siete años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus dos primeras sentencias de tipo restaurativo. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Han pasado poco más de siete años desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada con el Acuerdo de Paz de 2016, encendió motores y empezó a investigar los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por grupos ilegales y agentes del Estado durante más de medio siglo de violencia en Colombia. En julio de 2018, la justicia transicional abrió los macrocasos 01 y 03. El primero investiga los secuestros cometidos por exintegrantes de las antiguas Farc. El segundo...