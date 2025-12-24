El Espectador le explica por qué la ola de violencia al cierre de este 2025

La guerra en Colombia ha dejado siempre en la mitad a la población civil. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Hoy es día de celebración, de encuentro, de familia, así que no les quiero quitar mucho tiempo porque el tiempo sí que es oro estos días. Entonces, al grano. ¿Por qué, desde hace unas semanas, la violencia de los grupos armados al margen de la ley está disparada? De eso se trata este boletín y lo construimos con la información que nos entregaron los colegas de las redacciones de Judicial y de Colombia+20, quienes han seguido de cerca -y con contexto-, lo que está sucediendo en un país que...