El Espectador le explica qué pasó con Álvaro Uribe Vélez y ahora qué viene

Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. No hay reunión en este país en la que no se esté hablando de lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el proceso judicial con más reflectores de los últimos tiempos por, precisamente, su protagonista. Unos a favor, otros en contra. Unos para celebrar, otros para criticar. Pero se trata de fallos judiciales que más allá de los gustos de cada persona y sus opiniones, son eso, fallos de una rama del poder que se deben respetar y acatar. Pero más allá del resultado, la pregunta...