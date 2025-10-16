Logo El Espectador
Judicial
El Estado reconoce su culpa en la muerte de Jessica Ramírez, una paciente con piel de mariposa

A pesar de que el caso llegó a instancias internacionales, el Estado no hizo lo suficiente para garantizar la vida de Jessica Ramírez Gaviria. Un caso como el de cientos de pacientes que siguen padeciendo la crisis de un sistema de salud y de una Nación que sigue dando tumbos para resolverla.

Ana Sofía Montes Peláez
16 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
Desde su nacimiento, los médicos y la familia de Jessica Ramírez notaron una condición inusual en su piel, conocida como epidermólisis bullosa distrófica o piel de mariposa.
Desde su nacimiento, los médicos y la familia de Jessica Ramírez notaron una condición inusual en su piel, conocida como epidermólisis bullosa distrófica o piel de mariposa.
Foto: Archivo part

Luego de nueve años, el Estado colombiano reconocerá finalmente su responsabilidad en la muerte de Jessica Liliana Ramírez Gaviria, una joven que padeció durante 23 años la enfermedad conocida como piel de mariposa. Falleció en 2016 por la falta de atención y auxilio que tanto ella como su madre, María Rosalba Gaviria de Ramírez, solicitaron insistentemente a las entidades encargadas de proteger la vida de las personas con enfermedades huérfanas. A través de un acuerdo de solución amistosa, la familia y los allegados de Jessica Ramírez, la...

Por Ana Sofía Montes Peláez

enriqueparra1978(84821)Hace 39 minutos
Era el tiempo de los gobiernos de derecha, enseñados a ver morir pacientes, mientras las EPS se llenaban los bolsillos de dinero y se construían hospitales y clínicas particulares para seguir amasando fortunas con dineros públicos. Una tristeza que muestra la foto de lo que ha sido el sistema de salud privatizado y corrompido por intereses particulares.
Paul Andres paulbact@gmail.com(89130)Hace 57 minutos
El mismo sistema de salud que muchos colombianos quieren rescatar porque lo consideran “de lo peor, lo menos peor”, un sistema que mercantiliza la salud, donde la salud es la última prioridad. Perderemos la oportunidad de reformarlo y seguir con las mismas tutelas, muertes y desatenciones de siempre.
