El eterno dilema de cambiar la Constitución de Colombia: un recuento histórico

Expresidentes de Colombia: Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, y el actual presidente, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Vuelve y juega la constituyente. Sin ir más lejos en la historia, no hay mandatario de los últimos 50 años que no la haya planteado o reformado uno o varios artículos de la carta política. En un país de abogados, como diría Simón Bolívar, el deporte nacional no es el ciclismo, el fútbol ni el boxeo; es promover la guerra, firmar acuerdos de paz y cambiar la Constitución. La historia de las guerras tiene múltiples versiones; la de la paz, menos relatos, y la de la Constitución acompaña la cotidianidad de las 114 facultades de Derecho que...