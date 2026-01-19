Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El expediente de David Guzmán, primer exmilitar en juicio por falsos positivos en Antioquia

El coronel David Herley Guzmán Ramírez, comandante del Batallón de Contraguerrilla 79 en Antioquia entre 2004 y 2005, irá a juicio adversarial de la JEP por su presunta responsabilidad en al menos 18 casos de ejecuciones extrajudiciales. Una diligencia que fue aplazada en dos oportunidades, en medio de movidas que, según la propia justicia transicional, buscarían dilatar el proceso en su contra.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
19 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
El expediente del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez hace parte del caso 03 de la JEP que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.
El expediente del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez hace parte del caso 03 de la JEP que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.
Foto: Jurisdicción Especial para la

Las movidas del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez no fueron suficientes para seguir dilatando el proceso judicial que adelanta en su contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exmilitar, señalado por la justicia transicional como el presunto responsable de al menos 18 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos en los municipios de Dabeiba e Ituango (Antioquia), entre 2004 y 2005, enfrentará este martes 20 de enero el inicio del juicio adversarial en su contra. La diligencia fue aplazada en dos...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

David Herley Guzmán Ramírez

Coronel (r)

Jurisdicción Especial para la Paz

JEP

Dabeiba

Ituango

Falsos positivos

ejecuciones extrajudiciales

Antioquia

Caso 03 de la JEP

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.