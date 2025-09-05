El expediente en EE. UU. contra oficial (r) de la Armada señalado por narcotráfico

El teniente retirado Julián David Mosquera Dussán habría hecho parte de una red de narcotráfico entre agosto de 2024 y febrero de 2025. Foto: Archivo Particular

Desde el 5 de junio de 2025, una corte del distrito central de la Florida (Estados Unidos), con sede en Tampa, tiene todo listo para procesar penalmente a un oficial de la Armada de Colombia. Se trata del teniente retirado Julián David Mosquera Dussán, identificado por las autoridades como alias “Mosca”, y quien entre agosto de 2024 y febrero de 2025, habría hecho parte de una red de narcotráfico que enviaba cocaína a Estados Unidos, en buena parte, gracias a la filtración de información oficial que habría entregado a una organización...