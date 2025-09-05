No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
El expediente en EE. UU. contra oficial (r) de la Armada señalado por narcotráfico

La justicia de Estados Unidos tiene pruebas de que el teniente (r) Julián David Mosquera Dussan habría vendido información secreta de la Armada de Colombia para que barcos cargados de cocaína pudieran evadir el control de las autoridades de ambos países. Esto dice la investigación en su contra.

Ana Sofía Montes Peláez
06 de septiembre de 2025 - 01:02 a. m.
El teniente retirado Julián David Mosquera Dussán habría hecho parte de una red de narcotráfico entre agosto de 2024 y febrero de 2025.
Foto: Archivo Particular

Desde el 5 de junio de 2025, una corte del distrito central de la Florida (Estados Unidos), con sede en Tampa, tiene todo listo para procesar penalmente a un oficial de la Armada de Colombia. Se trata del teniente retirado Julián David Mosquera Dussán, identificado por las autoridades como alias “Mosca”, y quien entre agosto de 2024 y febrero de 2025, habría hecho parte de una red de narcotráfico que enviaba cocaína a Estados Unidos, en buena parte, gracias a la filtración de información oficial que habría entregado a una organización...

Por Ana Sofía Montes Peláez

