El expediente por el que expulsaron a Santoyo de la JEP y que la justicia aún no resuelve

Claudia Monsalve y Ángel Quintero, desaparecidos en Medellín en la noche del 6 de octubre del año 2000.

Han pasado más de 25 años desde que los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa fueron retenidos y desaparecidos en Medellín (Antioquia). Ni la justicia ordinaria ni la transicional han logrado esclarecer el crimen en contra de estas dos personas que, paradójicamente, se dedicaban a buscar a otros desaparecidos.

Solo una persona ha sido señalada por su presunta responsabilidad: el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. Sin embargo, el proceso no ha avanzado y el exoficial de la...