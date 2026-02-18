Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El expediente por el que expulsaron a Santoyo de la JEP y que la justicia aún no resuelve

El general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe y condenado en Estados Unidos por ser auxiliador de los paramilitares, fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz y su expediente regresará a la justicia ordinaria. El exoficial se negó a ayudar para esclarecer un crimen de hace 25 años por el cual es señalado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
18 de febrero de 2026 - 12:14 a. m.
Claudia Monsalve y Ángel Quintero, desaparecidos en Medellín en la noche del 6 de octubre del año 2000.
Claudia Monsalve y Ángel Quintero, desaparecidos en Medellín en la noche del 6 de octubre del año 2000.

Han pasado más de 25 años desde que los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa fueron retenidos y desaparecidos en Medellín (Antioquia). Ni la justicia ordinaria ni la transicional han logrado esclarecer el crimen en contra de estas dos personas que, paradójicamente, se dedicaban a buscar a otros desaparecidos.

Solo una persona ha sido señalada por su presunta responsabilidad: el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. Sin embargo, el proceso no ha avanzado y el exoficial de la...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Fiscalía

JEP

Mauricio Santoyo

Desaparición forzada

Desaparecidos

Policía

Claudia Monsalve

Ángel Quintero

Paramilitares

Estados Unidos

Derechos humanos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.