Judicial
El expediente que estudian las autoridades británicas para enviar a Zulma Guzmán a Colombia

Colombia ya formalizó la extradición de la mujer señalada por la Fiscalía de haber envenenado con talio a tres menores de edad y un joven. Entre las pruebas en su contra hay análisis que la ubicaron cerca del lugar desde donde salió el veneno. Aunque hay buena cooperación con Londres, todo depende de que un médico la declare apta para enfrentar a la justicia.

Redacción Judicial
26 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Zulma Guzmán fue detenida el 17 de diciembre luego de que una llamada alertó a las autoridades sobre una mujer que había saltado al río Támesis.
Foto: Archivo Particular

Antes de que acabe este 2025, Zulma Guzmán Castro podría volver a Colombia. Así lo afirmó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga en una rueda de prensa esta semana, luego de confirmar que ya hizo formal la solicitud de extradición a las autoridades de Inglaterra. En ese país fue capturada la mujer colombiana, el pasado 17 de diciembre, luego de que saltara al río Támesis. Para ese momento, en su contra ya había una circular roja de la Interpol, pues la Fiscalía la señala como la responsable de envenenar con talio a tres menores de...

