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El fallo que cuestiona cómo el Estado decide proteger a líderes sociales y periodistas

¿Qué ocurre cuando el Estado decide que una persona amenazada ya no necesita un esquema de protección? Al revisar dos tutelas, la Corte Constitucional cuestionó la falta de transparencia de la Unidad Nacional de Protección, mientras líderes sociales y periodistas relatan cómo esas decisiones llegan tarde, sin explicaciones y en medio de amenazas persistentes.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
19 de julio de 2026 - 01:58 a. m.
De acuerdo con el Programa Somos Defensores, en 2025 hubo más de 169 asesinatos de personas defensoras y en los últimos tres años más de 167 atentados contra ellas.
De acuerdo con el Programa Somos Defensores, en 2025 hubo más de 169 asesinatos de personas defensoras y en los últimos tres años más de 167 atentados contra ellas.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

La decisión de quitar un escolta, retirar un vehículo blindado o desmontar un esquema de protección puede resumirse en apenas unas páginas de una resolución administrativa. Pero, para un líder social amenazado, un defensor de derechos humanos o un periodista, ese documento puede marcar la diferencia entre regresar a su territorio o seguir desplazado; entre continuar denunciando o guardar silencio; incluso, entre vivir o morir. Aunque el Estado destina billones de pesos cada año en proteger a personas en riesgo, poco se conoce sobre cómo...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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