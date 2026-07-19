El fallo que cuestiona cómo el Estado decide proteger a líderes sociales y periodistas

De acuerdo con el Programa Somos Defensores, en 2025 hubo más de 169 asesinatos de personas defensoras y en los últimos tres años más de 167 atentados contra ellas.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr
La decisión de quitar un escolta, retirar un vehículo blindado o desmontar un esquema de protección puede resumirse en apenas unas páginas de una resolución administrativa. Pero, para un líder social amenazado, un defensor de derechos humanos o un periodista, ese documento puede marcar la diferencia entre regresar a su territorio o seguir desplazado; entre continuar denunciando o guardar silencio; incluso, entre vivir o morir. Aunque el Estado destina billones de pesos cada año en proteger a personas en riesgo, poco se conoce sobre cómo...
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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