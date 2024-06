El fallo que deja por fuera a Carlos Felipe Córdoba de la carrera a la Procuraduría

Carlos Felipe Córdoba, excontralor general, no podrá ser procurador. Foto: Cristian Garavito

El Consejo de Estado acaba de frenar la aspiración de Carlos Felipe Córdoba a la Procuraduría. Lo hizo la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal, luego de estudiar una pregunta que le hizo el gobierno de Gustavo Petro sobre los requisitos que deben tener los candidatos a reemplazar a Margarita Cabello en el Ministerio Público.

Según lo resuelto por esa instancia judicial, el excontralor Córdoba no tendría los requisitos de experiencia para ocupar el alto cargo, por lo que no podría ser postulado. Además, lo que pidió resolver el Ministerio del Interior era si para llegar a la cabeza de la Procuraduría los abogados podrían acreditar experiencia en profesiones similares o si se podía dar la homologación de estudios, y no explícitamente en temas jurídicos.

La petición llegó al Consejo de Estado, luego de que la Corte Suprema de Justicia le pidiera al Ministerio que le hiciera esa consulta puntual al alto tribunal, pues no era tan claro qué tipo de experiencia debían acreditar los aspirantes. Lo que concluyó la Sala de Consulta es que esa historia laboral sí tiene que estar ligada a temas de derecho.

Si bien la consulta del gobierno no tenía ninguna mención sobre Córdoba, la pregunta llegó a Consejo de Estado justamente cuando se supo de la aspiración del excontralor a la Procuraduría. Además, porque Carlos Felipe Córdoba es, precisamente, uno de los sonados candidatos que no cumple con los requisitos, pues se graduó como abogado en 2021 y en tiempo exprés también obtuvo su doctorado.

La decisión de la Sala de Consulta se conoce este viernes 14 de junio, luego de que en una primera discusión el resultado quedó empatado y fue necesario que el alto tribunal llamara a un conjuez. Se trató del exconsejero William Zambrano, quien se inclinó hacia la tesis de que la experiencia laboral para ser procurador sí tiene que estar ligada con el mundo del derecho.

