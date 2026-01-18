Las sombras del próximo viceministro de Ciencias, mencionado en el caso de la Ungrd

En el centro, Kevin Fernando Henao Martínez. A su izquierda, el exministro Ricardo Bonilla y a la derecha Luis Fernando Velasco. Ambos están presos por este caso.
Foto: Archivo El Espectador
Kevin Fernando Henao Martínez está a un paso de convertirse en el nuevo viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). Yesenia Olaya Requene, ministra de esa cartera, solo tiene pendiente una firma para oficializar el nombramiento en el cargo que Henao Martínez ocupa desde hace un par de meses en calidad de encargado. El politólogo, de 32 años, es graduado de la Universidad Nacional y acumula más de una década de experiencia en el ámbito político. Llegó a esa...
Por Juan David Laverde Palma
Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
Por María José Medellín Cano
Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
Conoce más