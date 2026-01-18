Las sombras del próximo viceministro de Ciencias, mencionado en el caso de la Ungrd

En el centro, Kevin Fernando Henao Martínez. A su izquierda, el exministro Ricardo Bonilla y a la derecha Luis Fernando Velasco. Ambos están presos por este caso. Foto: Archivo El Espectador

Kevin Fernando Henao Martínez está a un paso de convertirse en el nuevo viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). Yesenia Olaya Requene, ministra de esa cartera, solo tiene pendiente una firma para oficializar el nombramiento en el cargo que Henao Martínez ocupa desde hace un par de meses en calidad de encargado. El politólogo, de 32 años, es graduado de la Universidad Nacional y acumula más de una década de experiencia en el ámbito político. Llegó a esa...