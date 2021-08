El futuro de la Colombia Humana, a examen en la Corte Constitucional

El ambiente político en el país tiene un nuevo aire tras el espaldarazo que le dio la Corte Constitucional al Nuevo Liberalismo al devolverle su personería jurídica. Con esta determinación, el movimiento que construyó Luis Carlos Galán podría presentar candidatos en las próximas elecciones. No obstante, en esa materia no todo está dicho. El alto tribunal aún tiene una cuenta pendiente por resolver en un caso similar: una acción de tutela que instauró Colombia Humana, en cabeza del senador Gustavo Petro. El senador demandó al Consejo Nacional Electoral, pues según él, no le da cabida de participar en las elecciones de mayo de 2022.

