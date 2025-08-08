El futuro de la restitución de tierras: el desafío de evitar una derrota institucional

Aunque la política pública existe desde 2011, en los últimos tres años se ha logrado el 32 % de los resultados totales. Foto: Óscar Pérez

“Faltarían 110 años para que le puedan restituir la tierra a los campesinos que fueron despojados por la violencia. De la meta de 6′500.000 hectáreas, en 14 años de la Ley de Víctimas, se han restituido solo 840.000. Eso significa el 12,5 %”. Con esas palabras, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, sentencia el avance de la política pública de restitución de tierras, que nació en 2011 como una apuesta esperanzadora para los colombianos desplazados y despojados. Sin embargo, la meta está lejos de ser una realidad,...