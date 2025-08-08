No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
El futuro de la restitución de tierras: el desafío de evitar una derrota institucional

Para que el objetivo de la restitución sea un éxito, se necesitarían más de 100 años de trabajo. El gobierno apuesta todas las fichas a la esperada Jurisdicción Agraria, mientras que expertos proponen una reforma rural radical.

Jhoan Sebastian Cote
08 de agosto de 2025 - 11:34 a. m.
Aunque la política pública existe desde 2011, en los últimos tres años se ha logrado el 32 % de los resultados totales.
Foto: Óscar Pérez

Faltarían 110 años para que le puedan restituir la tierra a los campesinos que fueron despojados por la violencia. De la meta de 6′500.000 hectáreas, en 14 años de la Ley de Víctimas, se han restituido solo 840.000. Eso significa el 12,5 %”. Con esas palabras, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, sentencia el avance de la política pública de restitución de tierras, que nació en 2011 como una apuesta esperanzadora para los colombianos desplazados y despojados. Sin embargo, la meta está lejos de ser una realidad,...

Por Jhoan Sebastian Cote

Comunicador social con énfasis en periodismo y producción radiofónica de la Pontificia Universidad Javeriana. Formación como periodista judicial, con habilidades en cultura, deportes e historia. Creador de pódcast, periodismo narrativo y actualidad noticiosa.@SebasCote95jcote@elespectador.com
