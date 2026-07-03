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El hombre que le dio la espalda a las órdenes de Álvaro Leyva y hoy responde en la Fiscalía

El Espectador accedió a la imputación en contra de José Antonio Salazar Ramírez, quien fuera secretario general de la Cancillería entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Hoy enfrenta una investigación por presunta corrupción en la que habría traicionado a su antiguo jefe para, al parecer, beneficiar a la firma Thomas Greg & Sons con un contrato.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
03 de julio de 2026 - 01:58 a. m.
José Antonio Salazar fue la mano derecha de Álvaro Leyva en la Cancillería entre agosto de 2022 y febrero de 2024.
José Antonio Salazar fue la mano derecha de Álvaro Leyva en la Cancillería entre agosto de 2022 y febrero de 2024.

En la Cancillería de Álvaro Leyva Durán terminó ocurriendo una paradoja judicial. El funcionario que debía ejecutar las órdenes del entonces canciller terminó, según la Fiscalía, deshaciendo sus decisiones, favoreciendo intereses opuestos a los de su jefe y acabó con un expediente penal incluso más delicado que el del propio exministro. José Antonio Salazar Ramírez, quien fue secretario general y una de las personas de mayor confianza de Leyva, enfrenta hoy una investigación por prevaricato y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que,...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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