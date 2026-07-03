El hombre que le dio la espalda a las órdenes de Álvaro Leyva y hoy responde en la Fiscalía

José Antonio Salazar fue la mano derecha de Álvaro Leyva en la Cancillería entre agosto de 2022 y febrero de 2024.

En la Cancillería de Álvaro Leyva Durán terminó ocurriendo una paradoja judicial. El funcionario que debía ejecutar las órdenes del entonces canciller terminó, según la Fiscalía, deshaciendo sus decisiones, favoreciendo intereses opuestos a los de su jefe y acabó con un expediente penal incluso más delicado que el del propio exministro. José Antonio Salazar Ramírez, quien fue secretario general y una de las personas de mayor confianza de Leyva, enfrenta hoy una investigación por prevaricato y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que,...