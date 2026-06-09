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El informe de la Fiscalía que llena de preguntas a familias de víctimas del avión de Avianca

Las familias de las 107 personas que fallecieron en el atentado al avión de Avianca, en noviembre de 1989, llevan casi 37 años esperando la verdad, justicia y reparación por el crimen en contra de sus seres queridos. Sin embargo, la institucionalidad les ha cerrado la puerta en repetidas ocasiones. La más reciente fue hace apenas un par de semanas, con un informe que señala que muchos de los posibles responsables ya murieron y justifica los problemas para avanzar en el expediente. Este es el documento.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
09 de junio de 2026 - 02:44 p. m.
El documento de seis páginas, conocido por El Espectador, detalla lo que ha pasado con el expediente desde 1989. Primero, en los juzgados de instrucción. Luego, en manos de la Fiscalía.
El documento de seis páginas, conocido por El Espectador, detalla lo que ha pasado con el expediente desde 1989. Primero, en los juzgados de instrucción. Luego, en manos de la Fiscalía.
Foto: El Espectador

Un documento de seis páginas enviado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que atiende temas de derechos humanos, y conocido por El Espectador, resume los avances de la Fiscalía en casi 37 años para intentar esclarecer los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 1989, cuando la explosión de un avión de Avianca en Soacha (Cundinamarca) cobró la vida de 107 personas. Nadie ha sido imputado ni llamado a juicio y el caso sigue en etapa preliminar. Las víctimas dicen que durante años la justicia les ha dado la espalda.

Se...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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antonio bonilla(7747)Hace 6 horas
Lo mismo va a pasar con la JEP respeto a las violaciones de menores por parte de los del secretariado de las farcs. Han pasado casi 10 años y los adultos hoy en dia que fueron violados/as cuando eran menores se quedaron violados y sus violadores disfrutaron 8 años de curules en el congreso.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 6 horas
Como había algunos ciudadanos norteamericanos en el avión Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica, fue juzgado en la Corte Federal en Brooklyn. El tipo está encarcelado en Estados Unidos. Mientras tanto en Colombia...
no(62473)Hace 6 horas
Y la fiscalia calada aparte de 96 por ciento de impunidad. Y la senora fiscal no abre la boca porque esta manejada por martinez neira el del caso del cianuro
Martha Delgado(90800)Hace 6 horas
Muy triste todo. ¿Cuándo se hará jusiticia?
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