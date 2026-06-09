El informe de la Fiscalía que llena de preguntas a familias de víctimas del avión de Avianca

El documento de seis páginas, conocido por El Espectador, detalla lo que ha pasado con el expediente desde 1989. Primero, en los juzgados de instrucción. Luego, en manos de la Fiscalía.
Foto: El Espectador
Un documento de seis páginas enviado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que atiende temas de derechos humanos, y conocido por El Espectador, resume los avances de la Fiscalía en casi 37 años para intentar esclarecer los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 1989, cuando la explosión de un avión de Avianca en Soacha (Cundinamarca) cobró la vida de 107 personas. Nadie ha sido imputado ni llamado a juicio y el caso sigue en etapa preliminar. Las víctimas dicen que durante años la justicia les ha dado la espalda.
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Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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