El informe de la Fiscalía que llena de preguntas a familias de víctimas del avión de Avianca

Las familias de las 107 personas que fallecieron en el atentado al avión de Avianca, en noviembre de 1989, llevan casi 37 años esperando la verdad, justicia y reparación por el crimen en contra de sus seres queridos. Sin embargo, la institucionalidad les ha cerrado la puerta en repetidas ocasiones. La más reciente fue hace apenas un par de semanas, con un informe que señala que muchos de los posibles responsables ya murieron y justifica los problemas para avanzar en el expediente. Este es el documento.