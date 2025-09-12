No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
El intento del exjefe paramilitar “Don Berna” para quedar libre en Estados Unidos

El Espectador conoció detalles de la estrategia del antiguo jefe de la Oficina de Envigado para salir de prisión en ese país, en la que alega tener un delicado estado de salud. El considerado sucesor de Pablo Escobar ha confesado ser uno de los artífices del asesinato de Jaime Garzón, entre otros graves crímenes de lesa humanidad perpetrados con agentes del Estado.

David Escobar Moreno
12 de septiembre de 2025 - 11:00 a. m.
Don Berna fue extraditado a Estados Unidos en 2008. Al año siguiente, fue condenado a 31 años de prisión por delitos de narcotráfico.

“Amputación por encima de la rodilla, prediabetes, próstata aumentada con infecciones urinarias crónicas, colesterol alto, dolor lumbar y atrofia muscular”. Este es el resumen del actual estado de salud del temido capo criminal Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien está preso en Estados Unidos desde 2008, luego de la orden del entonces presidente Álvaro Uribe de extraditarlo, junto a otros 14 líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Espectador conoció que ese historial médico fue presentado por sus...

Pipo Solarte(exbqo)Hace 28 minutos
Después de tantos crímenes y cambios de camiseta, que lo cuiden bien y lo mantengan vivo para que se le prolongue la vida y disfrute las comodidades del sueño americano.
