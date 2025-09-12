El intento del exjefe paramilitar “Don Berna” para quedar libre en Estados Unidos

Don Berna fue extraditado a Estados Unidos en 2008. Al año siguiente, fue condenado a 31 años de prisión por delitos de narcotráfico.

“Amputación por encima de la rodilla, prediabetes, próstata aumentada con infecciones urinarias crónicas, colesterol alto, dolor lumbar y atrofia muscular”. Este es el resumen del actual estado de salud del temido capo criminal Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien está preso en Estados Unidos desde 2008, luego de la orden del entonces presidente Álvaro Uribe de extraditarlo, junto a otros 14 líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Espectador conoció que ese historial médico fue presentado por sus...