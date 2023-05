El jalón de orejas de la Corte Suprema a Gustavo Petro por rifirrafe con el fiscal

La Corte Suprema de Justicia dice que el presidente Gustavo Petro desconoce de la autonomía e independencia judicial. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La Corte Suprema de Justicia dice que el presidente Gustavo Petro desconoce de la autonomía e independencia judicial al malinterpretar, según explica en un comunicado, el artículo 115 de la Constitución Política. Según el presidente Petro, al este artículo otorgarle el derecho de ser el jefe de Estado y de Gobierno y suprema autoridad administrativa, también le permite ser el jefe del fiscal general Francisco Barbosa. En un comunicado, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, llama a la sensatez y la cordura para que prevalezca la colaboración entre los distintos poderes públicos.

Asimismo, la Corte Suprema describe que las funciones del fiscal general, como rama judicial, son independientes de las de la rama ejecutiva, donde sí preside el presidente. “El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”, dice el comunicado.

Francisco Barbosa ha contestado que no debe reportarle nada al presidente y que está asumiendo una “posición de dictadura”. Por su parte, Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter que: “No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado”, y realizó varias preguntas a la Corte Suprema, como una en la que señala si “el jefe del Estado, ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?”.

La discusión entre el presidente y el fiscal se detonó cuando el fiscal respondió a una serie de trinos en los que Petro pedía investigar al fiscal Daniel Hernández por supuestamente beneficiar a integrantes del Clan del Golfo, de acuerdo con publicaciones de prensa. A lo que el fiscal respondió que tales acusaciones podrían poner en riesgo la seguridad del funcionario y la de su familia, por lo que responsabilizó al mandatario si algo les llegara a pasar. Luego, entre trinos y entrevistas en medios, avanzó la discordia.

Las declaraciones de Petro generaron un debate sobre la división e independencia de las ramas del poder público. Sin embargo, el presidente insistió en su punto y aseguró que, como jefe de Estado, tiene derechos a solicitarle información al fiscal sobre el tema del Clan del Golfo. “Quien coordina todas las ramas del poder público y les garantiza su autonomía es el presidente de la República”, escribió el mandatario. Las declaraciones del presidente fueron respondidas, a través de entrevistas radiales, por el propio fiscal Francisco Barbosa, quién calificó esta afirmación como un atentado a la independencia judicial en el país.

#AEstaHora | Durante la presentación de la directiva que establece los lineamientos para la investigación del feminicidio, el Fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró que "nadie puede someter a la justicia colombiana, por más facultades que crea que tiene en el marco de la… pic.twitter.com/xXgaaBNReq — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 5, 2023

Por estas expresiones fue que la Corte Suprema le hizo un llamado al mandatario y agregó: “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”. Mientras que el presidente Petro también cuestionó: “Si no obtengo respuesta y la justicia, léase Fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, ¿o puede activar el jefe del Estado los mecanismos que la Constitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia?”.

