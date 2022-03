El juicio contra el zar esmeraldero, Hernando Sánchez, sucesor Víctor Carranza

Jesús Hernando Sánchez. Foto: Archivo particular

Para el próximo 30 de junio quedó programada la continuación del juicio que se adelanta contra Jesús Hernando Sánchez, más conocido como el zar de las esmeraldas, tras el fallecimiento del cuestionado empresario Víctor Carranza, quien murió en 2013 con varios señalamientos de haber liderado grupos paramilitares en el Meta. El juicio contra Sánchez, que inició el pasado 4 de marzo, está relacionado con una presunta invasión de la hacienda Túnez, en zona rural de Villavicencio, junto a hombres armados. El Espectador supo detalles del proceso, hasta ahora desconocido, que hoy tiene en el banquillo de los acusados a quien es considerado el empresario más próspero de la codiciada gema verde en Colombia.

Sánchez, quien tiene negocios en las minas más importantes del occidente de Boyacá (Coscuez, Puerto Arturo y Maripí), se consolidó como el esmeraldero colombiano más importante en 2018. Ese año le vendió el 76 % de su empresa, Emporium HS —la cual era dueña de la productiva mina de Coscuez— a la multinacional canadiense Fura Gems, por el valor de US$13 millones. Aunque ese parecía ser uno de los mejores años en la vida del esmeraldero Sánchez, por esa misma época la Fiscalía decidió citarlo para imputarle el delito de invasión de tierras, proceso del que no se conocía detalle alguno hasta hoy.

La Fiscalía señaló que Sánchez fue autor y promotor del delito de invasión de tierras al ingresar, el 31 de enero de 2016, junto a hombres armados, a la finca de 231 hectáreas, un terreno equivalente a 462 canchas de fútbol. El esmeraldero no es el único acusado en este proceso. Junto a él hay tres mujeres de la misma familia: Erminda Parrado Gutiérrez, Consuelo Gutiérrez Carrillo y Ángela Agudelo Gutiérrez, quienes le habrían vendido un sector de la hacienda al esmeraldero, aparentemente, de manera irregular. La Fiscalía dice que estas tierras estaban bajo custodia y administración de otro integrante de esa familia: Rafael Augusto Gutiérrez, y por ende, no podían ser vendidas.

Sánchez y las denunciadas “procedieron, a través de la fuerza, a despojar de su pacífico ejercicio de la posesión que tenía Rafael Augusto Gutiérrez, para lo cual se utilizaron personas armadas que garantizaran dicha intromisión en esa propiedad (...) En horas de la mañana, la víctima fue abordado de manera violenta, fue sacado de su casa para despojarlo de ella. De igual forma se explicará qué negocios antecedieron para que Sánchez actuara de tal forma con los demás enjuiciados. También se demostrará cómo fue violentada la seguridad de la finca y cómo posteriormente le fue imposible ingresar de nuevo”, señaló la fiscal del caso.

Los testimonios recopilados por la Fiscalía dan cuenta de que los hombres al mando de Sánchez, quienes serían sus escoltas, entraron violentamente en tres camionetas grises y motos, para confrontar a Rafael Augusto Gutiérrez, a una de sus hijas y a la pareja de esta última. El ente investigador señaló que durante el juicio demostrará cómo, después, el denunciante Gutiérrez fue citado por Sánchez para conciliar antes de que la Fiscalía iniciara la investigación en su contra. Además, el ente investigador señaló que las enjuiciadas, aparentemente, participaron de una venta simulada de una parte de la finca con el fin de luego vendérsela al zar esmeraldero.

La defensa

Luego de que la Fiscalía expusiera su teoría del caso, el abogado de Sánchez solo señaló que estaría atento durante el juicio para contrainterrogar a los testigos del ente investigador. Los abogados de las demás partes, por el contrario, sí expusieron su teoría del caso y señalaron que demostrarán que ellas no cometieron ningún delito y que también aportarán testigos para controvertir la investigación. Además, aseguran que el delito no se configura porque las tres acusadas, al ser también herederas de los terrenos, no invadieron ningún terreno ajeno, como indica el delito de invasión de tierras que les fue imputado.

“Esta defensa probará que el delito de invasión se configura cuando se ingresa a propiedades ajenas. El señor denunciante (Rafael Augusto Gutiérrez) es un albacea con título de administrador y custodio de una sucesión de bienes de la familia Gutiérrez, pero únicamente del 50 % de ella. Mis clientes, al igual que el denunciante, son herederas del terreno donde se habría presentado la supuesta invasión de tierras. Hay un error estructural en este caso por parte de la Fiscalía. Aquí se probará que mis clientes son inocentes”, señaló el abogado Sergio Clavijo Rangel, abogado de dos enjuiciadas de la familia Gutiérrez.

En el radar de “Otoniel”

Hernando Sánchez fue mencionado, en enero pasado, luego de que Noticias Caracol revelara una de las últimas interceptaciones de las comunicaciones del líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, antes de que fuera capturado, a finales de octubre de 2021. El audio da cuenta de que el capo del narcotráfico dio órdenes para asesinar a Sánchez y que tenía interés de en expandirse por Bogotá y Meta, donde en los últimos dos años fueron asesinados tres hombres de confianza de Hernando Sánchez: Gregorio Domingo Tirado, Fray Genaro Cortés (ambos en mayo de 2020) y Jorge Enrique Gómez (marzo de 2021). Además, fue asesinado el esmeraldero y exnarcotraficante alias “don Lucho” (julio de 2021).

El atentado contra Sánchez

Además de ser uno de los enemigos de alias Otoniel, por razones que aún no son muy claras, meses antes de la muerte de Víctor Carranza (abril de 2013), Sánchez ya estaba en la mira de otros esmeralderos que lo veían como sucesor y hombre de confianza del zar de las esmeraldas. En octubre de 2012, seis meses antes del fallecimiento de Carranza, Sánchez fue víctima de un atentado en la zona T, en el norte de Bogotá, del que milagrosamente salió vivo. Recibió once disparos de un sicario que lo dejó dos meses en coma, sin un ojo y sin un riñón. Cuatro años después, las autoridades lograron dar con la persona que ordenó asesinarlo, quien aceptó su responsabilidad.

Según la Fiscalía, quien estuvo detrás de este atentado fue el también esmeraldero Horacio Triana, hoy extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico en alianza con grupos paramilitares. De acuerdo con el ente investigador, este atentado fue ejecutado por la red de sicarios que opera en el San Andresito de la 38, en el centro de Bogotá, y que hasta hace tres años mantenía la intención de asesinar a Sánchez. En 2019, agentes infiltrados de la Policía grabaron conversaciones de miembros de ese grupo criminal que estarían al servicio del hijo de Horacio Triana, Yerson, procesado por varios crímenes cometidos por esa temida oficina de cobro en la capital del país.

El juicio contra Sánchez, quien no asistió a la reciente audiencia, estará cerca de tres meses inactivo, ya que el juzgado a cargo tiene ocupada la agenda. En la tarde del pasado viernes, la Fiscalía interrogó a los denunciantes del empresario. Así las cosas, Sánchez y sus abogados seguirán insistiendo, como en los últimos años, en que su carrera empresarial ha sido totalmente legal.