El legado que deja Gustavo Gallón, el decano de los derechos humanos en Colombia

Gustavo Gallón Foto: El Espectador - Óscar Pérez

La primera vez que Ana María Rodríguez vio al abogado Gustavo Gallón pensó que era un hombre muy serio. Era 1997 y Rodríguez acababa de llegar a trabajar en la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). El abogado estaba sentado detrás de un escritorio con montañas de documentos y sin gestos en su rostro. Pero rápidamente esa imagen se derrumbó. Gallón sonrió y dejó ver la calidez que lo acompañó hasta su último respiro en la mañana de este martes 30 de junio, en Suiza. Dicen que se fue tranquilo, rodeado de quienes más lo quisieron. La muerte...