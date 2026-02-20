Publicidad

“El lenguaje discriminatorio impacta la confianza de las víctimas en la justicia”: CCJ

Un comentario pronunciado en plena audiencia del caso de las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, volvió a encender el debate sobre el enfoque de género en la justicia colombiana. La frase del juez generó una ola de críticas en redes sociales y puso bajo la lupa el lenguaje que se usa en los estrados y su impacto en la percepción que las mujeres tienen sobre el sistema de justicia.

Redacción Judicial
20 de febrero de 2026 - 11:15 p. m.
Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que cuando jueces utilizan un lenguaje irrespetuoso o que refuerza estereotipos de género, se generan dudas sobre su credibilidad y su imparcialidad.
“Le voy a solicitar, por favor, no vuelva a alzarme la voz en este estrado judicial. No soy su hijo ni soy su esposa para que usted me hable en ese tono”. Esta fue la expresión que lanzó en la última audiencia el juez que lleva la investigación por el presunto uso irregular de la prueba del polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza. En medio de una discusión con la defensa del coronel Carlos Feria, señalado en el conocido escándalo de las ‘chuzadas’, el togado terminó pronunciando esta frase que no tardó en despertar críticas en...

Por Redacción Judicial

