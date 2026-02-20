“El lenguaje discriminatorio impacta la confianza de las víctimas en la justicia”: CCJ

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que cuando jueces utilizan un lenguaje irrespetuoso o que refuerza estereotipos de género, se generan dudas sobre su credibilidad y su imparcialidad.

“Le voy a solicitar, por favor, no vuelva a alzarme la voz en este estrado judicial. No soy su hijo ni soy su esposa para que usted me hable en ese tono”. Esta fue la expresión que lanzó en la última audiencia el juez que lleva la investigación por el presunto uso irregular de la prueba del polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza. En medio de una discusión con la defensa del coronel Carlos Feria, señalado en el conocido escándalo de las ‘chuzadas’, el togado terminó pronunciando esta frase que no tardó en despertar críticas en...