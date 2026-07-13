El líder que sobrevivió a los paramilitares y a las Farc hoy representa a su pueblo ante JEP

Ricardo Romero es uno de los líderes del pueblo afrocolombiano más importantes del Cesar y del Caribe. Foto: JEP

Ricardo Jesús Romero Cabana sostiene que el temor no es lo mismo que el miedo. “El temor es cuando uno tiene conciencia de que puede pasar algo y uno puede moverse para protegerse. Pero el miedo es cuando uno se bloquea por completo. Las dos cosas las he sentido”, dice. Y él sí que sabe lo que eso significa. Fue retenido por soldados y paramilitares, vivió de cerca la toma armada a su corregimiento y estuvo desplazado en Venezuela. Tiene la voz gruesa y potente, la sonrisa amplia a pesar del dolor que le ha causado la violencia, las manos...