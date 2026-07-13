Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El líder que sobrevivió a los paramilitares y a las Farc hoy representa a su pueblo ante JEP

Ricardo Romero es uno de los líderes del pueblo afrocolombiano más importantes del Cesar y del Caribe. La mayor parte de su vida la ha dedicado a reivindicar los derechos de su comunidad, a que el Estado los reconozca y que los responsables de la guerra respondan por la barbarie con la que los violentaron, incluso pese a haber sido desplazado. Esta es su historia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
13 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Ricardo Romero es uno de los líderes del pueblo afrocolombiano más importantes del Cesar y del Caribe.
Ricardo Romero es uno de los líderes del pueblo afrocolombiano más importantes del Cesar y del Caribe.
Foto: JEP

Ricardo Jesús Romero Cabana sostiene que el temor no es lo mismo que el miedo. “El temor es cuando uno tiene conciencia de que puede pasar algo y uno puede moverse para protegerse. Pero el miedo es cuando uno se bloquea por completo. Las dos cosas las he sentido”, dice. Y él sí que sabe lo que eso significa. Fue retenido por soldados y paramilitares, vivió de cerca la toma armada a su corregimiento y estuvo desplazado en Venezuela. Tiene la voz gruesa y potente, la sonrisa amplia a pesar del dolor que le ha causado la violencia, las manos...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Líder

Paramilitares

Farc

Comunidades

Víctimas

Ricardo Romero

JEP

Jurisdicción Especial para la Paz

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.