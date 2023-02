El lío judicial por la cuenta de Instagram de Esperanza Gómez vuelve a comenzar

Esperanza Gómez puso una tutela contra Meta por borrarle su cuenta de Instagram en junio de 2021. Foto: Archivo particular

La tutela presentada por la modelo y actriz porno, Esperanza Gómez, contra Instagram por presunta censura, en mayo de 2021, estaba a espera del fallo por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, Meta Platforms Inc., la empresa que dirige Instagram, no estuvo vinculada desde el inicio del proceso por un error de trámite. Por lo tanto, el alto tribunal decidió no estudiar el recurso y, por el contrario, devolverlo a la primera instancia para que se resuelva el lío del trámite.

La decisión se tomó el pasado 30 de enero de 2023, por la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, que además anuló todo lo realizado en el proceso, incluyendo las audiencias y declaraciones. El error, explicó la Corte, radicó en que el juzgado no notificó a la empresa donde debía hacerlo, para que pudiera defenderse dentro del proceso. Según el expediente, el juez notificó a Meta, en su sede en Colombia, cuando realmente debía hacerlo en sus oficinas en Estados Unidos.

La red social le cerró la cuenta a Gómez en junio de 2021. Allí contaba con más de cinco millones de seguidores, y argumentó que la modelo infringió las normas comunitarias al, supuestamente, ofrecer servicios sexuales. Antes del cierre de la cuenta, la plataforma ya le había eliminado varias de las publicaciones a la modelo por contener fotografías que ofrecían “servicios sexuales de adultos” o “desnudos”, de manera que infringían las normas comunitarias de Instagram.

Según Esperanza Gómez, ella nunca infringió los derechos de autor; siempre publicó contenido real apto para todo público; no promovió servicios sexuales ni la violencia; entre otras normas que establece Instagram. Asimismo, insistió en que las publicaciones que originaron el cierre de su cuenta no incluyeron desnudez ni servicios sexuales para adultos, pues eran fotografías en las que aparecía en ropa interior, tal y como lo hacen otras modelos e influencers, a las que no les han desactivado su cuenta.

Incluso, el alto tribunal convocóa una audiencia pública para el 15 de noviembre de 2022, con presencia de Gómez y las empresas Facebook Colombia S.A.S, Instagram Colombia y Meta Platforms. Esa convocatoria enscendió las alarmas de las plataformas de redes sociales, pues no tenían ni idea que estaban en medio de un pleito judicial que había llegado hasta la Corte Constitucional. De esta manera, Meta decidió presentar un recurso de nulidad, afirmando que no tuvo las mismas oportunidades para defenderse ante los estrados judiciales.

La Multinacional Meta explicó que recibe las notificaciones judiciales de manera física en Estados Unidos, pues no tiene ningún correo electrónico para recibir este tipo de información en Colombia. De ahí el lío y la demora para vincular formalmente a la empresa. Así las cosas, el juez de primera instancia deberá notificar de manera correcta a la plataforma de redes sociales para que la tutela de Esperanza Gómez pueda volver a ser revisada por la justicia.

