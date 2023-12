El magistrado Alejandro Linares termina su periodo en la Corte Constitucional

Alejandro Linares Cantillo empezó su periodo como magistrado en 2015. / Archivo

Alejandro Linares Cantillo colgó su toga de magistrado de la Corte Constitucional. El pasado 1 de diciembre, se cumplió su periodo como miembro de la cúpula de la justicia, a donde llegó luego de ser ternado por el expresidente Juan Manuel Santos en 2015. En su reemplazo, está listo para asumir el despacho el abogado Vladimir Fernández, secretario jurídico de la presidencia actual.

Linares Cantillo llegó a la Corte para fortalecer la bancada liberal y en reemplazo de Mauricio González Cuervo. Abogado de la Universidad de los Andes, el ahora exmagistrado se convirtió en una pieza clave dentro de la Sala Plena porque, como lo dicen sus compañeros, era el que más llamaba a realizar consensos cuando las discusiones parecían estancarse. Desde el comienzo de su carrera como magistrado, quedaron claro sus temas de interés.

Por ejemplo, sus ponencias y votos fueron claves para los procesos del fast track que llegaron a la Corte desde el Congreso, cuando el legislativo empezó a aprobar leyes y reformas constitucionales para poder implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. Esta figura la permitió, al alto tribunal y al Congreso, tramitar esas normas en la mitad del tiempo requerido, pero bajo todos los parámetros legales.

Además, Linares también fue clave cuando a la Corte llegó, de nuevo, la posibilidad de cambiar las reglas del aborto. Fue él mismo quien estudió una demanda que pedía que la interrupción voluntaria del embarazo fuera prohibida completamente en el país. Lo que hizo Linares sorprendió a muchos: estudio el recurso, pero presentó una ponencia que pedía todo lo contrario a lo que decía la demandante: ampliar las semanas para un aborto legal.

La discusión empezó hace tres años y, aunque no prosperó, el magistrado dejó consignado en su salvamento de voto lo que, años después, serían las bases para la histórica sentencia que hoy permite que personas gestantes puedan abortar hasta la semana 24. Hoy, Linares recuerda que le tocó declararse impedido en ese expediente porque, públicamente, había revelado qué estaba estudiando la Sala Plena y cuál era su posición frente al tema.

Sin embargo, lo cierto es que él mismo había hecho pública su postura en un salvamento que era completamente público. “Me declaré impedido porque era un tema altamente sensible y pienso que di papaya. Yo no creo que estuviera impedido, además porque ya todos conocían mi postura. Pero como el tema era de tanta sensibilidad, la gente que está en contra busca cualquier papaya y esa es la vida. Lo importante es que a pesar de no haber estado en la titular, estaba en la banca haciendo barra”, recordó Linares en entrevista con La Silla Vacía.

Según cuentas de la Corte Constitucional, Alejandro Linares participó en 545 sentencias discriminadas así: 200 de constitucionalidad, 26 de unificación de jurisprudencia y 319 de tutela. Asimismio, firmó 471 autos de conflictos de competencias, 423 aclaraciones de voto y 237 salvamentos de voto. Otro de los expedientes claves de los que participó el ahora exmagistrado, y que más controversia generaron, fue una tutela en el controvertido caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En medio del caso que, para muchos, es el expediente judicial más importante de la historia reciente, el caso aterrizó en la Corte cuando el exmandatario renunció al Senado y perdió la inmunidad parlamentaria. Antes de seguir, un pequeño recordatorio: la investigación tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos y soborno que habría cometido Uribe, caso por el cual la Corte Suprema de Justicia lo detuvo y lo llamó a indagatoria. Cuando la Suprema le cercó el camino, el expresidente renunció al Congreso.

Así, la Corte perdió la posibilidad de seguir investigándolo y el expediente cayó en el despacho de una juez de la justicia ordinaria. La Corte Constitucional tuvo que intervenir pues, como era la primera vez en la historia que se producía un caso así, nadie sabía en qué momento del proceso debía seguir la investigación. Había varias posibilidades: que la Fiscalía empezara de nuevo toda la investigación y, luego, lo llamara a imputación de cargos; también podían cerrar por completo el caso o, por el contrario, retomarlo justo donde lo dejó la Corte.

La pregunta que tenía que resolver la Corte era: ¿La indagatoria del exmandatario en la Corte Suprema, que terminó en la privación de su libertad antes de su renuncia al Congreso, es equiparable a una imputación de cargos realizada por la Fiscalía? Al magistrado Linares le tocó ser el ponente de semejante chicharrón. Su proyecto de fallo planteó la idea de que la indagatoria sí era comparable a la imputación, tesis que terminó aceptando la mayoría de la Corte.

Sin embargo, el caso no escapó de polémica. En otra declaración a medios, el magistrado Linares reveló que varios de sus colegas habían recibido llamadas de los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos, al parecer para presionar la decisión. No obstante, todos lo negaron. Linares afirmó en su momento que no había “razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular”.

Al final, el exmagistrado terminó con un proceso ante la Comisión de Acusación por cuenta de una demanda que interpuso el expresidente Uribe. “Creo que también era un caso muy sensible. Uno en esos casos sin duda debe tener la boca cerrada para que no le pase nada. Uno aprende de sus errores y el mío fue haber hablado con Vicky Dávila en ese momento. Son lecciones que quedan para la vida”, agregó Linares a La Silla Vacía.

Durante sus ocho años como magistrado, el jurista también siguió con sus investigaciones personales, en especial, con el doctorado que logró conseguir en la Universidad del Externado. Ahora, alejado de los reflectores de los medios y de la presión que significa estar en la cúpula de la justicia, Alejandro Linares tiene las maletas listas para irse a la Universidad de Stanford donde planea escribir sobre su experiencia en la Corte.

