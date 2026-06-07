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07 de junio de 2026 - 10:00 p. m.

“El magnicidio de Miguel fue un crimen de Estado”: María Claudia Tarazona

A un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, El Espectador habló con su esposa sobre la investigación que está en curso para determinar los responsables del crimen y lo que ha sucedido en este año tras el crimen que sacudió al país. Afirmó que se opone a la negociación de la Fiscalía para un preacuerdo con alias “El Costeño” y señaló que respaldará a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales. “Quienes mataron a Miguel no pueden tener el control de mi vida y no pueden acabar con mi familia”, aseguró.

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Bolaños Carlos(89627)Hace 44 minutos
Increíble que uno de los poco medios independiente presente en el titulo , como si fuera una información objetiva , una noticia, lo que sólo es una teoría ( entre varias ). Incluso en otra entrevista se presenta como hipótesis . Presentada además en momento electoral suena con publicidad política perversa
Julio Suárez Anturi(05213)Hace 2 horas
Por favor, no publicar cualquiera cosa que diga cualquiera. Es grave lo que dice y sin sustento. Gracias.
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 3 horas
Condeno el vil asesinato de M Uribe; no obstante, ni fue un magnicidio ni un crimen de Estado. Él era un fascista igual a su abuelo. Pr algo el #7837 lo apoyaba para llegar de nuevo a la infame Casa de Nari. No reescriba la historia ni la acomode a su antojo; las ciudadanas ni somos manipulables ni estultas.; aunque es cierto que hay millones como lo sería usted.
Jorge Rojas(38944)Hace 3 horas
Es una lástima esa actitud oportunista llena de resentimiento. Creo que el candidato estaba por encima de esas rencillas
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