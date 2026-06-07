“El magnicidio de Miguel fue un crimen de Estado”: María Claudia Tarazona

A un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, El Espectador habló con su esposa sobre la investigación que está en curso para determinar los responsables del crimen y lo que ha sucedido en este año tras el crimen que sacudió al país. Afirmó que se opone a la negociación de la Fiscalía para un preacuerdo con alias “El Costeño” y señaló que respaldará a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales. “Quienes mataron a Miguel no pueden tener el control de mi vida y no pueden acabar con mi familia”, aseguró.