El malestar de la Corte Suprema con la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso “Calarcá”

La fiscal Luz Adriana Camargo fue citada por la Corte Suprema de Justicia para que rinda explicaciones por el escándalo de alias "Calarcá". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está muy incómoda con el manejo que le ha dado la fiscal Luz Adriana Camargo al escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de alias “Calarcá” en la inteligencia del Estado. Hoy la fiscal Camargo fue citada para dar sus explicaciones sobre por qué, a pesar de haber incautado hace 16 meses información sensible sobre la organización ilegal al mando de Alexander Díaz Mendoza, las pesquisas contra el general Juan Miguel Huertas y el director estratégico de la Dirección Nacional de...