Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El malestar de la Corte Suprema con la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso “Calarcá”

La Sala Penal citó hoy a la fiscal general Luz Adriana Camargo para que explique por qué las investigaciones por la presunta infiltración de “Calarcá” en la inteligencia del Estado avanzan tan lentamente. Un reciente viaje de Camargo a Países Bajos acentuó la incomodidad de la Corte.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan David Laverde Palma y Redacción Judicial
10 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
La fiscal Luz Adriana Camargo fue citada por la Corte Suprema de Justicia para que rinda explicaciones por el escándalo de alias "Calarcá".
La fiscal Luz Adriana Camargo fue citada por la Corte Suprema de Justicia para que rinda explicaciones por el escándalo de alias "Calarcá".
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está muy incómoda con el manejo que le ha dado la fiscal Luz Adriana Camargo al escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de alias “Calarcá” en la inteligencia del Estado. Hoy la fiscal Camargo fue citada para dar sus explicaciones sobre por qué, a pesar de haber incautado hace 16 meses información sensible sobre la organización ilegal al mando de Alexander Díaz Mendoza, las pesquisas contra el general Juan Miguel Huertas y el director estratégico de la Dirección Nacional de...

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Luz Adriana Camargo

Corte Suprema de Justicia

Caso Calarca

Alias Calarca

Fiscal Luz Adriana Camargo

Antecedentes judiciales Fiscalía

Escándalo Calarcá

Alexander Díaz Mendoza

Paz Total

PremiumEE

 

Ptolomeo(73769)Hace 21 minutos
Decepcionante la actitud de la fiscsal general de la nacion ante estos temas tan sensibles y dando la impresión de poco interés y poco avance. En el pasado esta sra abogada se caracterizó por su rectitud y eficacia como operadora de la justicia. Hoy día con más poder y al mando de la FGN da la sensación de ineptitud e ineficacia. Será parte de los compromisos a los que accedió tranzar para ser nombrada en el cargo? Le quedó grande el cargo? El país merece respuestas. El crimen avanza
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.