El mico en la ley de presupuesto que ni la Corte Constitucional ha logrado frenar

Desde que el Congreso aprobó la polémica ley de presupuesto el año pasado, decenas de expertos, políticos, académicos y conceptos jurídicos han advertido que en esa norma se coló un artículo que cambió las reglas del juego de la contratación antes de las elecciones. Un “mico”, lo han calificado muchos, pues en palabras sencillas, el Congreso cambió un artículo de la Ley de Garantías en la aprobación del Presupuesto (dos normas que nada tienen que ver una con la otra). El golazo pasó entonces a sanción presidencial, sin que nadie más criticara su gravedad. Sin embargo, a la Corte Constitucional llegaron varias demandas alertando lo sucedido.

El alto tribunal tuvo la oportunidad esta semana de tapar ese gol, pero no lo hizo. Al estudiar una propuesta de la magistrada ponente, Diana Fajardo, que identificó posibles irregularidades en la manera en que el Congreso tramitó esta ley, la mayoría de la Sala Plena votó por no intervenir. Al revisar las demandas, Fajardo pidió suspender de inmediato el polémico artículo porque se trataba de una norma que ha debido pasar a un control automático de la Corte antes de cobrar vida. La razón que explica por qué el alto tribunal no recibió ese artículo antes es puramente técnica, pero entenderla es crucial para comprender la gravedad del asunto.