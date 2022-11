El millonario caso de corrupción detrás del trámite web de la libreta militar

La página web está en funcionamiento hace años, pero las quejas de fallas en el servicio persisten. Imagen de una jornada de reclutamiento y definición de situación militar en Bogotá en 2021. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Desde 2012, el Ejército tiene una deuda con los colombianos: hacer más sencillo el trámite para sacar la libreta militar, documento que certifica que se cumplió o se está exonerado del servicio militar. Para cumplir con ese mandato, se han invertido alrededor de $3.500 millones en crear una página web (libretamilitar.mil.co) que ha recibido todo tipo de quejas: se cae, no guarda la información o no asigna citas. Lo que no sabe el país es que detrás de estas fallas en el servicio hay un millonario proceso judicial por corrupción, en el que están a punto de ir a juicio tres oficiales.