El ministro de Ciencias, Arturo Luna, en lupa de la Procuraduría

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el pasado 15 de febrero, la Procuraduría comenzó a indagar en varios funcionarios, entre ellos el actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna. El órgano de control busca establecer si el jefe de cartera participó en el nombramiento del nuevo embajador de México, Álvaro Moisés Ninco Daza, sin los requisitos que exige la ley.

(Le puede interesar: ¿Quién es Arturo Luna, el nuevo ministro de Ciencia de Gustavo Petro?)

El Ministerio Público encontró que el nombramiento del embajador fue avalado por una comisión de evaluación de méritos conformada, actualmente, por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia; el director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), César Augusto Manrique Soacha, y la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño.

Debido a que el ministro Luna se encuentra en desempeño de su cargo, la entidad remitió las primeras indagaciones a la Sala Disciplinaria de Instrucción. Esta determinará si abre una investigación contra él y el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha, por autorizar que Ninco Daza compensara con su experiencia la falta de requisitos para ser embajador.

Según el comunicado, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño, se apartó del concepto de los otros miembros de la Comisión, al manifestar que no encontraba suficiente mérito en los estudios universitarios no terminados de Ninco Daza. Y sobre su experiencia laboral, expresó que no era el indicado para el papel que asumiría.

(En contexto: Las polémicas razones del nombramiento de Ninco Daza como embajador en México)

A pesar de todo, el pasado 10 de febrero Ninco Daza se posesionó como embajador en México. Desde ese momento, el decreto que lo nombró levantó críticas porque los motivos se basan en su participación en modelos de Naciones Unidas.

Los cuestionamientos vienen particularmente del sindicato gremial de la Cancillería, quienes dijeron que iban a demandar el nombramiento de Ninco Daza porque no cuenta con título profesional y acredita únicamente dos años y cinco meses de experiencia, que no está relacionada al trabajo diplomático que debe desempeñar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.