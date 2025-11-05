El “Mural” de Ricardo Silva: el holocausto del Palacio de Justicia cara por cara

El miércoles 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, sede de las Cortes colombianas, que se jugaban la vida por las leyes en el centro de Bogotá. La respuesta de las Fuerzas Armadas fue retomar el lugar por la fuerza, y el resultado fue uno de los episodios más salvajes y trágicos de la historia de Colombia. El libro “Mural”, de Ricardo Silva Romero, nos hace testigos de los hechos e imágenes del Palacio de Justicia antes de quedar en ruinas.
Foto: Ilustración de Éder Rodríguez-fotografía de Carolina LópezCortesía Penguin
Pronto, ocho o nueve o diez minutos después de la entrada al lugar, se han acomodado en sus siete lugares estratégicos a esperar que empiece la última batalla.
Más de esta serie
02Cuarenta años del holocausto del Palacio de Justicia: la tragedia del magistrado Manuel Gaona CruzLeer artículo
03Las imprecisiones del presidente Petro sobre el Palacio de Justicia que indignaron a las víctimasLeer artículo
05Cuarenta años del holocausto: una guía para entender qué pasó en el Palacio de JusticiaLeer artículo
Se ven descuadernados, claro, se ven frenéticos: el uno se muerde las uñas y la otra respira por la boca, por ejemplo.
Pero también se ven convencidos por la vida y por ellos mismos de lo que están haciendo.
Es que justo van a tomarse este baluarte, la fortaleza de los magistrados que se juegan la vida por la letra, para probarnos a todos una vez más que este Estado hostil e inclemente...
Por Ricardo Silva Romero * / Especial para El Espectador
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación