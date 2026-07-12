“El niño murió en mis brazos”: la guerra con drones golpea a las familias del Catatumbo

El hecho ocurrió el pasado 18 de junio en una zona rural de Tibú (Norte de Santander) y fue atribuido por las autoridades a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”. Foto: Eder Rodríguez

Drones cargados con explosivos. Otros con cámaras para hacer vigilancia. También los usan con megáfonos para atemorizar a la población civil. Su uso está cada vez más presente en los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc, pero también para atacar a la fuerza pública, con casos que han ido aumentando de manera exponencial este año. Y en medio de esa estrategia de guerra, en la que el Estado se está quedando rezagado, está la historia de Samuel*, un niño de 11 años y su familia. Su casa fue destruida por el impacto de un...