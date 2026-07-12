Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El niño murió en mis brazos”: la guerra con drones golpea a las familias del Catatumbo

La guerra en el Catatumbo no distingue edades. En medio de enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln, un niño de 11 años fue asesinado por un explosivo que iba en un dron y que cayó sobre su vivienda. Hoy, desplazada en Cúcuta, su familia denuncia el abandono del Estado y relatan cómo los drones han agudizado el conflicto en su región.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Gutiérrez Restrepo
12 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
El hecho ocurrió el pasado 18 de junio en una zona rural de Tibú (Norte de Santander) y fue atribuido por las autoridades a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”.
El hecho ocurrió el pasado 18 de junio en una zona rural de Tibú (Norte de Santander) y fue atribuido por las autoridades a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”.
Foto: Eder Rodríguez

Drones cargados con explosivos. Otros con cámaras para hacer vigilancia. También los usan con megáfonos para atemorizar a la población civil. Su uso está cada vez más presente en los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc, pero también para atacar a la fuerza pública, con casos que han ido aumentando de manera exponencial este año. Y en medio de esa estrategia de guerra, en la que el Estado se está quedando rezagado, está la historia de Samuel*, un niño de 11 años y su familia. Su casa fue destruida por el impacto de un...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Drones

conflicto

Catatumbo

derechos humanos

asesinato

niño de 11

Tibú

Eln

disidencias de las Farc

Calarcá

víctimas

desplazados

Pares

FIP

Gerson Arias

Juanita Goebertus

DIH

Human Rights Watch

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.