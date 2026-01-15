El orden constitucional lo hacemos valer: gobierno anuncia medidas contra gobernadores

El ministro encargado, Andrés Idárraga, anunció las medidas en la tarde de este jueves 15 de enero. Foto: Ministerio de Justicia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que varios gobernadores anunciaran que no acatarán en sus territorios el decreto de emergencia económica que expidió el Gobierno Petro el año pasado, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció que tomará medidas contra quienes desconozcan esa orden presidencial.

“El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar”, aseguró Idárraga en un comunicado de prensa y en un video que ya circula en redes sociales.

#ATENCIÓN | El ministro de Justicia (e), @Aidarragaf, confirmó que el decreto de emergencia económica se tiene que aplicar y desde el Gobierno del presidente @petrogustavo se desprenderán las acciones jurídicas necesarias para quienes lleven a cabo acciones administrativas… pic.twitter.com/vmPQ5SNQbn — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 15, 2026

El ministro Idárraga agregó que ninguna gobernación o autoridades territorial puede “obstaculizar la ejecución de medidas dictadas bajo un estado de emergencia debidamente declarado, ni intervenir indebidamente en decisiones administrativas orientadas a su implementación conforme a la ley”.

Un exabrupto jurídico ese anuncio! De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos de la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno.



De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte… pic.twitter.com/8x513GmRpp — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) January 15, 2026

“El respeto por la Constitución no es opcional. El Gobierno seguirá actuando dentro de la Constitución y la hará valer en todos los escenarios que sean necesarios”, puntualizó el jefe encargado de la cartera de justicia.

El anuncio de las gobernaciones se conoció este jueves 15 de enero, tras una reunión en la Federación Nacional de Departamentos. En ese encuentro, 17 gobernadores tomaron la decisión unánime de no implementar esa medida económica en los departamentos sobre aumentar impuestos a la venta de tabacos y licores.

Además, hablaron sobre realizar una intervención ante la Corte Constitucional, que estudia la viabilidad de la emergencia, “para que (los) escuche sobre los efectos de las finanzas”. De acuerdo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la emergencia económica afectará los ingresos de las regiones, pues “los principales recursos” para sectores como salud, educación y deporte.

“El cigarrillo por efecto del contrabando, qué en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, agregó.

Aunque la decisión de los gobernadores, en un principio, solo la firmaron 17, al final de la reunión los 32 jefes departamentales respaldaron la decisión. El Ministerio del Interior también anunció que tomará medidas sobre esa decisión que considera ilegal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.