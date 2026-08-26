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El padre Javier Giraldo: una vida caminando junto a las víctimas

El padre jesuita dedicó su vida a la búsqueda de los desaparecidos y a la lucha directa contra todas las formas de violencia en un país de guerra infinita. Su trabajo con las comunidades más golpeadas por el conflicto lo convirtió en uno de los defensores de derechos humanos más importantes del país. Falleció en Bogotá a los 82 años. Así lo recuerdan sus amigos.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
26 de agosto de 2026 - 11:30 a. m.
El padre jesuita dedicó su vida a la búsqueda de los desaparecidos y a la lucha directa contra todas las formas de violencia en un país de guerra infinita.
El padre jesuita dedicó su vida a la búsqueda de los desaparecidos y a la lucha directa contra todas las formas de violencia en un país de guerra infinita.
Foto: Manuel Chacón

El padre Javier Giraldo murió en silencio. Eso dicen los que estuvieron con él en la clínica en la que estuvo internado después de una caída en su casa en Bogotá. Dicen, también, que su última noche en la tierra fue serena y que eligió las primeras horas de la mañana para irse. Tenía 82 años y una colección de batallas. Dedicó su vida a defender los derechos de las comunidades más golpeadas por el conflicto y a enfrentarse a los militares que las violentaron. Sus amigos lo recuerdan como un caminante de mil caminos, que anduvo en tierras...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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