El cantante Zair Guette habría recibido amenazas antes de ser asesinado

El cuerpo del cantante Zair Guette fue hallado el pasado 14 de febrero por agentes de la Policía en zona rural de Ginebra (Valle del Cauca). Los primeros informes oficiales indican que el artista fue encontrado con signos de violencia y tortura y que su mánager, Teddy Vergara Álvarez, murió horas después tras ser víctima del mismo ataque.

El artista Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como Engell Melody, fue uno de los colegas de Guette que reaccionaron ante la confirmación de la noticia. En redes sociales, el cantante publicó un video lamentando lo sucedido y aseguró que el propio Zair Guette le había contado que estaba siendo víctima de amenazas de un grupo criminal de Barranquilla.

El cantante Barranquillero Zair Guette, y su mánager, Teddy Vergara, fueron asesinados en zona rural de Ginebra, en el Valle del Cauca.



“Estoy llamando a Zair y no me contesta. Esto tiene que ser una broma de él. No puede ser verdad”, expresó Melody en un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook. Sobre las amenazas, el cantante explicó que le había sugerido a su amigo que se fuera a vivir a Estados Unidos, pero que este le había dicho hace poco que “ya había hablado con esas personas y que lo habían dejado en paz”.

“Él que te hizo esto no sabe la gente que te ama. Desde el político más duro hasta el traket más duro. El mánager está herido, él debe saber quién hizo esto”, agregó Engell Melody. Horas después de esa publicación, el productor de Guette falleció. Al parecer, también presentaba heridas por impacto de bala, igual que el cantante.

El panfleto con el que habrían amenazado a Zair Guette

La Fiscalía ya está investigando los hechos y realizando las primeras averiguaciones para esclarecer el doble homicidio. Además del contexto de amenazas que denunció Engell Melody, el ente investigador también le pondrá la lupa a un panfleto, supuestamente firmado por como banda conocida como Excosteños de Sebastián.

Aunque la misiva empezó a circular en octubre del año pasado, en ella fueron declarados como objetivo militar tanto Zair Guette, como su mánager, Teddy Vergara Álvarez. “Las siguientes personas mencionada, hacen parte directa o indirectamente de la organización de Jorge Eliécer Díaz Collazos, son declaradas objetivo militar por parte de nuestra organización”, se lee en el panfleto.

Según registros oficiales, Díaz Collazos sería alias Castor, quien fuera el máximo líder de la banda criminal Los Costeños y quien ha intentado acercarse a la justicia para colaborar en investigaciones judiciales. El panfleto dice, además, que las personas allí mencionadas “le están haciendo un mal a la sociedad y no merecen vivir, por una mejor Barranquilla, o se acaban ellos o nos acabamos nosotros, la guerra ya inició”.

