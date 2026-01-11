Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El panorama de confusión y presiones en el que Colombia busca luchar contra las drogas

Mientras las tensiones binacionales parecieran desescalar entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, expertos señalan que todavía no hay claridad sobre las cifras y las políticas en la lucha contra las drogas en Colombia. Además, de cara al 2026, el camino es frágil para que no se materialicen futuras posibles intervenciones militares sobre Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
11 de enero de 2026 - 03:01 p. m.
Las organizaciones sociales aseguran que el Gobierno de Gustavo Petro no atendió oportunamente la crisis cocalera.
Las organizaciones sociales aseguran que el Gobierno de Gustavo Petro no atendió oportunamente la crisis cocalera.
Foto: Laura Zuleta

Una llamada telefónica entre el presidente Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció calmar las aguas en medio de amenazas de intervención militar de ese país sobre Colombia, similar a la que sucedió en Venezuela recientemente, y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano no sintió ajenos los bombardeos que en la madrugada del pasado 3 de enero llovieron sobre la capital del país vecino, Caracas, y que se justificaron bajo los presuntos nexos que el gobierno estadounidense dice que hay...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Drogas

Lucha contra las drogas

Cultivos de uso ilícito

Coca

Cocaína

Donald Trump

Gustavo Petro

Colombia

Estaos Unidos

Venezuela

Nicolás Maduro

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.