El panorama de confusión y presiones en el que Colombia busca luchar contra las drogas

Las organizaciones sociales aseguran que el Gobierno de Gustavo Petro no atendió oportunamente la crisis cocalera. Foto: Laura Zuleta

Una llamada telefónica entre el presidente Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció calmar las aguas en medio de amenazas de intervención militar de ese país sobre Colombia, similar a la que sucedió en Venezuela recientemente, y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano no sintió ajenos los bombardeos que en la madrugada del pasado 3 de enero llovieron sobre la capital del país vecino, Caracas, y que se justificaron bajo los presuntos nexos que el gobierno estadounidense dice que hay...