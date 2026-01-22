El panorama de seguridad y violencia que complica las elecciones para este 2026

El panorama de seguridad y violencia que complica las elecciones en 2026. Foto: Archivo Particular

Las crisis humanitarias, las dinámicas violentas de los grupos armados, la debilitada estrategia de seguridad del gobierno y los ciclos de conflicto que amenazan con volver a estallar en los territorios tienen en riesgo las elecciones de este 2026. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras organizaciones que le hacen seguimiento al conflicto en el país han lanzado alertas para prestarle atención al crecimiento de las estructuras ilegales, su control y su poder de cara al proceso electoral que se avecina. Expertos en seguridad y orden...