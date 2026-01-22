Logo El Espectador
Judicial
El panorama de seguridad y violencia que complica las elecciones para este 2026

Mientras se preparan las urnas para las votaciones del 8 de marzo, en el país se agravan las crisis humanitarias y se intensifica el conflicto en zonas como Catatumbo, Cauca y Guaviare. Los efectos de una política de seguridad desgastada ponen en riesgo el panorama electoral que se avecina para el país. Estas son las alertas que expertos en conflicto y orden público resaltan a escasos 50 días de los comicios.

22 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
Las crisis humanitarias, las dinámicas violentas de los grupos armados, la debilitada estrategia de seguridad del gobierno y los ciclos de conflicto que amenazan con volver a estallar en los territorios tienen en riesgo las elecciones de este 2026. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras organizaciones que le hacen seguimiento al conflicto en el país han lanzado alertas para prestarle atención al crecimiento de las estructuras ilegales, su control y su poder de cara al proceso electoral que se avecina. Expertos en seguridad y orden...

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
