El perdón del Estado y las promesas de Petro a víctimas de la violencia contra el Cajar

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño se escucharon las voces de defensores de derechos humanos y sus familias, que por décadas fueron víctimas de amenazas, perfilamientos y hostigamientos por agentes del Estado. El presidente Gustavo Petro pidió disculpas en cumplimiento a una sentencia de la Corte IDH y ordenó desclasificar los archivos del antiguo DAS.
Foto: Cajar
Con un dolor que todavía los atraviesa, los defensores y defensoras de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se reunieron en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para presenciar un momento histórico: el Estado, por primera vez, les pidió perdón por décadas de hostigamientos, amenazas, persecuciones y perfilamientos por parte de agentes del Estado, ocurridos entre 90 y 2000.
Ese perdón, que tardó más de 30 años en llegar, también estuvo acompañado por una dosis de verdad que durante este tiempo han reclamado las...
Por Paulina Mesa Loaiza
Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
