El perdón del Estado y las promesas de Petro a víctimas de la violencia contra el Cajar

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño se escucharon las voces de defensores de derechos humanos y sus familias, que por décadas fueron víctimas de amenazas, perfilamientos y hostigamientos por agentes del Estado. El presidente Gustavo Petro pidió disculpas en cumplimiento a una sentencia de la Corte IDH y ordenó desclasificar los archivos del antiguo DAS. Foto: Cajar

Con un dolor que todavía los atraviesa, los defensores y defensoras de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se reunieron en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para presenciar un momento histórico: el Estado, por primera vez, les pidió perdón por décadas de hostigamientos, amenazas, persecuciones y perfilamientos por parte de agentes del Estado, ocurridos entre 90 y 2000.

Ese perdón, que tardó más de 30 años en llegar, también estuvo acompañado por una dosis de verdad que durante este tiempo han reclamado las...