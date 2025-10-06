Logo El Espectador
Judicial
El perdón que recibió Gustavo Sastoque del Estado que lo encarceló injustamente por 10 años

La Fiscalía, la misma entidad que lo culpó injustamente, pidió perdón a Gustavo Sastoque, un exfuncionario del CTI que fue víctima de un montaje judicial por el asesinato de Hernando Pizarro y pagó más de una década en prisión. El reconocimiento de culpa fue ordenado por la justicia internacional, mientras que Sastoque espera su absolución final en Colombia.

Valentina Gutiérrez Restrepo
07 de octubre de 2025 - 01:02 a. m.
Gustavo Sastoque en el acto de perdón liderado por la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Por más de 30 años Gustavo Sastoque esperó este momento. Con un altar católico, decorado con rosas blancas y una estatua de San José y figuras religiosas en el centro del auditorio de la Fiscalía en Bogotá, el 6 de octubre el Estado colombiano le pidió perdón por el montaje judicial por el que lo acusaron en 1995 del asesinato del exguerrillero Hernando Pizarro.

Una injusticia que lo mantuvo por más de 10 años en prisión. En su búsqueda por demostrar su inocencia, Sastoque, respaldado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Edgar Trujillo(22146)Hace 3 minutos
Que moral mas inquebrantable la de Gustavo Sastoque por jamas desistir de su conviccion de inocencia a pesar de tener todo el aparato judicial en contra. Asi es la justicia en este pais. Muchos inocentes en la carcel, mientras delincuentes como uribe velez y su hermano la pasan con los microfonos abiertos comentando la coyuntura de este pais. VERGUENZA. Justicia selectiva, arrodillada y vendida al mejor postor. QUIEN DA MAS?
