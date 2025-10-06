El perdón que recibió Gustavo Sastoque del Estado que lo encarceló injustamente por 10 años

Gustavo Sastoque en el acto de perdón liderado por la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Por más de 30 años Gustavo Sastoque esperó este momento. Con un altar católico, decorado con rosas blancas y una estatua de San José y figuras religiosas en el centro del auditorio de la Fiscalía en Bogotá, el 6 de octubre el Estado colombiano le pidió perdón por el montaje judicial por el que lo acusaron en 1995 del asesinato del exguerrillero Hernando Pizarro.

Una injusticia que lo mantuvo por más de 10 años en prisión. En su búsqueda por demostrar su inocencia, Sastoque, respaldado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa...