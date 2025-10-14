El plan criminal de un abogado, fiscales y policías por una guaca de las Farc

Para quedarse con una supuesta caleta que contendría 8.000 millones de pesos, el abogado de alias “El Enano” —un disidente de las Farc preso en Florencia, Caquetá— planeó y ejecutó, con la ayuda de policías y funcionarios de la Fiscalía, la fuga de su cliente. Aquí le contamos cómo se llevó a cabo la búsqueda de la guaca en la selva de Cartagena del Chairá.