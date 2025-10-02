Logo El Espectador
Judicial
El plan criminal de un abogado, con policías y fiscales, para buscar una guaca de las Farc

El abogado Jimmy Andrés Gasca Osorio planeó la fuga de un disidente de las Farc que prometió pagarle sus honorarios con una supuesta guaca de las Farc. Según el fallo disciplinario en su contra, en el plan criminal participaron fiscales y policías. Uno de esos funcionarios fue asesinado y otro se suicidó.

02 de octubre de 2025 - 11:33 p. m.
Foto: Jonathan Bejarano

La ambición por conseguir una supuesta guaca de las Farc que habría sido enterrada en Cartagena del Chairá (Caquetá) y que contendría armas y, al menos COP 8.000 millones, llevó al abogado Jimmy Andrés Gasca Osorio a estructurar y manejar los hilos de un grupo de policías y fiscales para sacar de la cárcel a un disidente de las Farc. El hecho desató un proceso que llevó a la Comisión de Disciplina Judicial a retirarle a Gasca Osorio su derecho a ejercer la abogacía. Un caso en el que, al margen de las investigaciones, resultó en el suicidio...

