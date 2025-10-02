El plan criminal de un abogado, con policías y fiscales, para buscar una guaca de las Farc

La guaca, supuestamente, estaba enterrada en Cartagena del Chairá (Caquetá). Foto: Jonathan Bejarano

La ambición por conseguir una supuesta guaca de las Farc que habría sido enterrada en Cartagena del Chairá (Caquetá) y que contendría armas y, al menos COP 8.000 millones, llevó al abogado Jimmy Andrés Gasca Osorio a estructurar y manejar los hilos de un grupo de policías y fiscales para sacar de la cárcel a un disidente de las Farc. El hecho desató un proceso que llevó a la Comisión de Disciplina Judicial a retirarle a Gasca Osorio su derecho a ejercer la abogacía. Un caso en el que, al margen de las investigaciones, resultó en el suicidio...