Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Judicial
07 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.

El prepensionado que cambió las reglas para miles de trabajadores en Colombia

A Claudio Mauricio Peña Hoyos lo despidieron a los 59 años de edad y a tres para pensionarse. Nueve años después, la Corte Suprema de Justicia convirtió su drama personal en un precedente que protege a miles de trabajadores del país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez

Jhordan C. Rodríguez

Camilo Suárez

Camilo Suárez

Conoce más

Temas Relacionados

prepensionado

trabajadores

Colombia

Claudio Mauricio Peña

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.