07 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
El prepensionado que cambió las reglas para miles de trabajadores en Colombia
A Claudio Mauricio Peña Hoyos lo despidieron a los 59 años de edad y a tres para pensionarse. Nueve años después, la Corte Suprema de Justicia convirtió su drama personal en un precedente que protege a miles de trabajadores del país.
