El presidente Gustavo Petro no se va a defender de la investigación del CNE

Para el presidente y su defensa, el Consejo Nacional Electoral rompe el fuero presidencial al anunciar la investigación en su contra. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le formulara cargos al presidente Gustavo Petro por supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial, la defensa del primer mandatario señaló que no se va a defender de ninguna investigación desarrollada por esta instancia judicial.

Así lo confirmó uno de los abogados del presidente, Héctor Carvajal, quien explicó que no podría acudir al CNE para defender a Gustavo Petro de una investigación que consideran no tiene ningún fundamento legal. “No voy a presentar descargos porque no puedo atender sus requerimientos. Si digo que no tienen competencia, no puedo actuar en su proceso”, señaló el abogado en entrevista con Blu Radio.

En el terreno en el que sí se está moviendo su defensa es en el internacional. Carvajal recalcó que la atención está puesta en las medidas cautelares que el equipo de abogados internacionales del presidente presentó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que buscan que se suspendan las investigaciones administrativas contra el presidente.

El pasado martes 8 de octubre, el CNE anunció que la formulación de cargos contra Petro y varios funcionarios de la campaña presidencial que manejaron dineros que, al parecer, no se reportaron, violaron los topes permitidos y habrían salido de fuentes ilícitas. La decisión causó polémica, pues en el terreno judicial no es tan claro si Consejo Electoral puede investigar a un presidente, pues tiene fuero y la instancia que debería hacerlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Para el presidente, su equipo de defensa y cientos de abogados de todo el país, el CNE sí se está extralimitando en sus funciones. Aseguran que, así se trate de una investigación administrativa, el Consejo Electoral no puede tocar al primer mandatario, pues se estaría violando el fuero presidencial. Sin embargo, para muchos otros expertos, esa idea no es del todo clara, pues el CNE puede imponer una multar y compulsar copias a la Comisión para que esta sea la encargada de acusar al presidente.

En todo caso, para el abogado Carvajal, la idea de que el CNE insista en este asunto abre la puerta a un posible juicio por indignidad en contra del presidente. ““Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país”, agregó Carvajal en entrevista, puntualizando que, si el CNE no puede investigar a un primer mandatario, mucho menos puede imponerle una multa.

