El prontuario de “Ramiro”: gestor de paz y ficha de las disidencias, muerto en Antioquia Foto: Fuerzas Militares

A Erlinson Echavarría Escobar, más conocido en las filas de las disidencias de las Farc como alias “Ramiro”, las autoridades le seguían la pista desde hace tiempo. Fue integrante del grupo comandado por “Calarcá Córdoba” y, en medio de la fragmentación de los grupos armados en esa región, terminó en las filas de la disidencia al mando de “Iván Mordisco”. También estuvo amparado por los beneficios de haber sido gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, una designación que, incluso, le permitió evadir un retén del Ejército en junio de 2024,...