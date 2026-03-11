Publicidad

El prontuario de “Ramiro”: gestor de paz y ficha de las disidencias, muerto en Antioquia

Un bombardeo del Ejército y la Fuerza Aérea en Ituango (Antioquia) dio como resultados las muertes de siete integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco”. Entre ellos, Erlinson Echavarría, alias “Ramiro”, uno de los hombres más poderosos de la región y cuyo nombre apareció en un caso que relaciona a las disidencias con una posible red de corrupción en el Ejército y la Inteligencia.

Redacción Judicial
11 de marzo de 2026 - 12:14 p. m.
Foto: Fuerzas Militares

A Erlinson Echavarría Escobar, más conocido en las filas de las disidencias de las Farc como alias “Ramiro”, las autoridades le seguían la pista desde hace tiempo. Fue integrante del grupo comandado por “Calarcá Córdoba” y, en medio de la fragmentación de los grupos armados en esa región, terminó en las filas de la disidencia al mando de “Iván Mordisco”. También estuvo amparado por los beneficios de haber sido gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, una designación que, incluso, le permitió evadir un retén del Ejército en junio de 2024,...

Por Redacción Judicial

