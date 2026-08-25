El pulso territorial de “Mordisco” que estaría detrás del desplazamiento en Ituango

Información de inteligencia señala que hombres del frente 18 de “Mordisco” habrían desplazado a las personas en Ituango y las presionaron para que dijeran “que las habían desplazado el Clan del Golfo”. Foto: (EPA) EFE - Ernesto Guzmán

A los albergues del casco urbano de Ituango siguen llegando familias desplazadas desde la vereda La Filadelfia, en el corregimiento de El Aro. El último reporte de las autoridades registra hasta ahora 181 personas, de las cuales 65 son menores de edad. Desde el pasado domingo 23 de agosto, la Defensoría señaló que la huida de la población rural se debió a recientes combates entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pero el Ejército señaló a El Espectador que ese día no se registraron disputas en la zona. En esa línea,...