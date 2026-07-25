Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El reencuentro con vida de una familia indígena, la excepción entre casos de desaparecidos

La mayoría de las búsquedas de personas desaparecidas durante el conflicto armado terminan con la recuperación de restos. Pero esta vez fue diferente: una mujer indígena del pueblo Sikuani, asentado en el sur del país, fue encontrada con vida tras haber sido reclutada cuando era menor de edad. Veintiocho años después, volvió a reunirse con su familia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Gutiérrez Restrepo
25 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
En junio pasado, Sandra llegó a San José del Guaviare (Guaviare), para reencontrarse con su madre y hermanos en la sede territorial Guaviare de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).
En junio pasado, Sandra llegó a San José del Guaviare (Guaviare), para reencontrarse con su madre y hermanos en la sede territorial Guaviare de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).
Foto: UBPD

Solo 510 de las 136.010 personas desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia han sido encontradas con vida, según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd). Cada reencuentro desafía las cifras de la guerra y representa para cada familia una especie de milagro. Así fue para Sandra*, reclutada a la fuerza cuando tenía 14 años y separada de su familia de una comunidad indígena del pueblo Sikuani, que habitan principalmente en Vichada, Meta, Arauca y Casanare.

Siendo apenas una adolescente, ingresó a las filas de...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

personas desaparecidas

reencuentro con vida

conflicto armado en Colombia

mujer encontrada con vida

reclutamiento de menores

pueblo Sikuani

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas

UBPD

desaparición durante el conflicto

reencuentro familiar

desaparecidos en Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.