El reencuentro con vida de una familia indígena, la excepción entre casos de desaparecidos

En junio pasado, Sandra llegó a San José del Guaviare (Guaviare), para reencontrarse con su madre y hermanos en la sede territorial Guaviare de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd). Foto: UBPD

Solo 510 de las 136.010 personas desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia han sido encontradas con vida, según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd). Cada reencuentro desafía las cifras de la guerra y representa para cada familia una especie de milagro. Así fue para Sandra*, reclutada a la fuerza cuando tenía 14 años y separada de su familia de una comunidad indígena del pueblo Sikuani, que habitan principalmente en Vichada, Meta, Arauca y Casanare.

Siendo apenas una adolescente, ingresó a las filas de...