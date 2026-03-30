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El reencuentro de un sobreviviente de falsos positivos en Huila y su victimario

Once comparecientes de la fuerza pública y familiares de 16 víctimas de falsos positivos en Isnos (Huila) honraron la memoria de sus seres queridos con la entrega de un mural que construyeron de forma conjunta. Víctimas y victimarios, como el sobreviviente Aladino Ríos y el exmilitar Julián Calderón, se reencontraron allí después de casi dos décadas.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
30 de marzo de 2026 - 11:11 p. m.
Aladino Ríos Sánchez tiene 49 años. Nació en Palestina (Huila), pero su familia se tuvo que desplazar hacia Pitalito.
Aladino Ríos Sánchez tiene 49 años. Nació en Palestina (Huila), pero su familia se tuvo que desplazar hacia Pitalito.
Foto: Mauricio Cañón - JEP

Aladino Ríos Sánchez señala con su dedo índice la imagen de un hombre grabada en un mural del municipio de Isnos, al suroccidente del Huila. Dice que es él, que las víctimas del conflicto armado decidieron plasmarlo allí, sentado de espaldas, por ser el único sobreviviente de las ejecuciones extrajudiciales que sembraron el horror entre 2005 y 2008 en ese departamento.

Su caso es particular entre los miles que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Julián Andrés Calderón, un exmilitar del Batallón Magdalena del Ejército, ordenó...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Jimena Cardona(41612)Hace 23 minutos
Uff..que dura historia...y taaantas así en nuestro País....y uno se pregunta: cuando estaremos en Paz, en Colombia? tendría que haber mas equidad, menos avaricia y mejores pautas de crianza en los hogares..creo que todas esas circunstancias harían mejores seres humanos en nuestro Páis y un cambio de mentalidad----
Álamo(88990)Hace 25 minutos
¡Cabal y ubérrimo desangre!! Pero hay algo peor aún: el jefe de esta cobardía, Paloma en mano, sigue pretendiendo llegar a la Casa de Nari. ¡NO MÁS PA' LO MISMO!! ***Y ya llegan las elecciones***
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