El reencuentro de un sobreviviente de falsos positivos en Huila y su victimario

Aladino Ríos Sánchez tiene 49 años. Nació en Palestina (Huila), pero su familia se tuvo que desplazar hacia Pitalito. Foto: Mauricio Cañón - JEP

Aladino Ríos Sánchez señala con su dedo índice la imagen de un hombre grabada en un mural del municipio de Isnos, al suroccidente del Huila. Dice que es él, que las víctimas del conflicto armado decidieron plasmarlo allí, sentado de espaldas, por ser el único sobreviviente de las ejecuciones extrajudiciales que sembraron el horror entre 2005 y 2008 en ese departamento.

Su caso es particular entre los miles que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Julián Andrés Calderón, un exmilitar del Batallón Magdalena del Ejército, ordenó...