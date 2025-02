El relato de la reclusa abusada en la cárcel El Pedregal por guardias del Inpec

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

“Finalizando agosto (de 2024), como el 29, más o menos a medianoche, ingresó un tipo sin chaqueta, solo tenía blusa negra y pantalón azul. Yo pensé que era raqueta o algo. Me levanté, tenía un top puesto y una piyama de pantalón, cuando él de repente me coge del brazo, me tira al planchón, me baja el pantalón. Yo empiezo a gritar. ‘Cállese, sapa’. Ahí me penetra. Ya se baja de mí. Yo me iba a levantar porque la puerta estaba abierta y él me vuelve a empujar. Después sale y cierra la puerta. Se asoma por la rendija y me advierte que si llego a...