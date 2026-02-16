El silencio de la guerrilla del M-19 frente al secuestro y asesinato de José Raquel Mercado

José Raquel Mercado, el líder sindical secuestrado y ejecutado por el M1-9 hace 50 años. Fue el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Foto: El Espectador

PRIMERA PARTE

EL PRELUDIO DE LAS ARMAS

I

UNA APUESTA DIFERENTE

En Colombia, país de muy diversas y ancestrales violencias, una nueva organización guerrillera había surgido públicamente en enero de 1974 con el espectacular robo de la espada y los espolines del Libertador Simón Bolívar de su casaquinta, en Bogotá, y con la difusión de una proclama titulada «Bolívar, tu espada vuelve a la lucha», que llamaba «a los patriotas» a emprender los combates contra las oligarquías y el imperialismo, y por el socialismo. (