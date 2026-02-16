Logo El Espectador
Judicial
El silencio de la guerrilla del M-19 frente al secuestro y asesinato de José Raquel Mercado

Se cumplieron 50 años del secuestro del líder sindical, posteriormente asesinado. Para entender el contexto del caso, publicamos un fragmento de “Crónica de una guerrilla perdida”, el libro sobre esa guerrilla publicado por uno de sus exmiembros en 2022 con el sello editorial Debate.

Darío Villamizar Herrera * / Especial para El Espectador
16 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
José Raquel Mercado, el líder sindical secuestrado y ejecutado por el M1-9 hace 50 años. Fue el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
Foto: El Espectador

PRIMERA PARTE

EL PRELUDIO DE LAS ARMAS

I

UNA APUESTA DIFERENTE

En Colombia, país de muy diversas y ancestrales violencias, una nueva organización guerrillera había surgido públicamente en enero de 1974 con el espectacular robo de la espada y los espolines del Libertador Simón Bolívar de su casaquinta, en Bogotá, y con la difusión de una proclama titulada «Bolívar, tu espada vuelve a la lucha», que llamaba «a los patriotas» a emprender los combates contra las oligarquías y el imperialismo, y por el socialismo. (

Por Darío Villamizar Herrera * / Especial para El Espectador

Aura lucia Mera becerra(81917)Hace 11 minutos
Asesinos
antonio bonilla(7747)Hace 14 minutos
Por qué Petro no invita a la familia de José Raquel Mercado a la casa de Nariño y le presenta pública excusas por semejante crimen cometido por el grupo terrorista al cual perteneció y lo sigue llevando en su corazon y en sus compañeros de gobierno como Carlos Ramon Gonzalez.
