El silencio que dejó el asesinato de los líderes María Ovidia y James Flor en Cajibío, Cauca

El silencio que dejaron María Ovidia y James: dos líderes asesinados por defender la paz en Cauca. Foto: Jonathan Bejarano

A María Ovidia Palechor Anacona y a James Edimer Flor el amor los encontró en el liderazgo. La muerte también. Una foto juntos abrazados se viralizó el pasado 1 de septiembre. Anunciaba el asesinato de la pareja de líderes en la cocina de su hogar en el corregimiento La Pedregosa, en Cajibío (Cauca), desde donde defendían a la comunidad de los grupos criminales que cada vez los acechaban con más fuerza. Dicen que los mataron en silencio y nadie escuchó los disparos. Los vecinos encontraron sus cuerpos al pie del fogón y del mercado. Los...