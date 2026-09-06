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El silencio que dejó el asesinato de los líderes María Ovidia y James Flor en Cajibío, Cauca

María Ovidia Palechor, lideresa indígena, fue asesinada en su casa junto a su esposo, James Flor, líder social. Ambos entregaron sus vidas a la defensa de los derechos humanos de las comunidades del Cauca. Su pueblo busca continuar con el legado.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
06 de septiembre de 2026 - 01:00 a. m.
El silencio que dejaron María Ovidia y James: dos líderes asesinados por defender la paz en Cauca.
El silencio que dejaron María Ovidia y James: dos líderes asesinados por defender la paz en Cauca.
Foto: Jonathan Bejarano

A María Ovidia Palechor Anacona y a James Edimer Flor el amor los encontró en el liderazgo. La muerte también. Una foto juntos abrazados se viralizó el pasado 1 de septiembre. Anunciaba el asesinato de la pareja de líderes en la cocina de su hogar en el corregimiento La Pedregosa, en Cajibío (Cauca), desde donde defendían a la comunidad de los grupos criminales que cada vez los acechaban con más fuerza. Dicen que los mataron en silencio y nadie escuchó los disparos. Los vecinos encontraron sus cuerpos al pie del fogón y del mercado. Los...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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